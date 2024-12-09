رئيس هيئة الدواء يشارك في ندوة حماية المنافسة لـ"إطلاق نتائج عملية مراجعة النظراء الطوعي"

كتب- أحمد جمعة:

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، في فعاليات مؤتمر إعلان تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول سياسات المنافسة في مصر، والتي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وبحسب بيان، تضمنت الندوة تبادل الآراء مع الخبراء الدوليين من أجهزة المنافسة المناظرة؛ وذلك لمناقشة أفضل سبل تطبيق مقترحات التطوير لتعزيز كفاءة النظام الاقتصادي وحماية المنافسة في السوق المصري.

كما تأتي عملية مراجعة النظراء في إطار تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتطبيق الحياد التنافسي، كما تؤكد على إنفاذ القانون بما يدعم السياسات التنافسية التي تراعى مبادئ الحوكمة والشفافية تماشيا مع رؤية مصر 2030، مما يسهم في تعزيز مكانة الدولة المصرية في مجال حماية المنافسة ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تضمن افتتاح الفعاليات بالمؤتمر حضور كلٍّ من: الدكتورة رانيا المشاط - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك - وزير المالية، والدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي - وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد مناع - الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار أحمد سعد - وكيل مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان بالبرلمان، والخبراء الأجانب من الأمم المتحدة، رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي عدد من الجهات المختلفة، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.

رافق رئيس الهيئة في فعاليات المؤتمر المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، ود. يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة، د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة لشئون مكتب رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د. أسامة حاتم، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

يأتي حضور هيئة الدواء للمؤتمر في إطار تكامل أجهزة الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار، وتطبيق أسس المنافسة الحرة نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

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