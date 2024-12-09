التنمية المحلية: رفع 6 ملايين طن مخلفات متراكمة خلال الفترة السابقة

كتب- محمد نصار:

عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات 2019-2025، وذلك أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعدد من الأعضاء.

نتائج منظومة المخلفات البلدية الصلبة

أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تتضمن 3 برامج رئيسية حيث يتضمن البرنامج الأول "تطوير البنية التحتية" وتشمل إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة وإغلاق المقالب العشوائية وذلك بتكلفة 8.5 مليار جنيه.

البرنامج الثاني "تمويل تكاليف التشغيل" يتضمن تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل إدارة المدافن الصحية الآمنة بتكلفة تقدر بـ 3.4 مليار جنيه.

أما البرنامج الثالث "الدعم المؤسسي والمجتمعي" يختص بإنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة، بالإضافة إلى الدعم الفني ومنظومة التحصيل، والمبادرات وحملات التوعية بتكلفة 100 مليون جنيه.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تلعب دورًا رئيسيًا ومهمًا في إدارة منظومة المخلفات بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة.

وفيما يخص تنفيذ تطوير البنية التحتية، كشفت وزيرة التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم رفعه من تراكمات تاريخية للمخلفات من 54 موقعًا بالمحافظات خلال الفترة الماضية حوالي 6 ملايين طن، وجارٍ خلال عقد المرحلة القادمة رفع 500 ألف طن ليصبح الإجمالي 6.5 مليون طن تراكمات تاريخية.

وفي مجال إنشاء المحطات الوسيطة، فقد وصل إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة إلى 14 محطة، كما تم الانتهاء من تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة، وجارٍ تسليم 4 محطات ليصبح إجمالي عدد المحطات الوسيطة الثابتة 15 محطة.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه في مجال المدافن الصحية الآمنة، فقد تم الانتهاء من وتسليم 31 مدفنًا صحيًا، وجارٍ الانتهاء من تسليم 15 مدفنًا ليصبح إجمالي المدافن المقرر إنشائها 46 مدفنًا، بالإضافة إلى تسليم 10 مصانع للمعالجة والتدوير، وجارٍ الانتهاء من مصنعين ليصبح الإجمالي 12 مصنع تدوير ومعالجة، كما تم نهو وتسليم 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء (رأس سدر - الطور - أبورديس - نويبع).

وعرضت وزيرة التنمية المحلية، بعض نماذج المحطات الوسيطة المتحركة والمحطات الوسيطة الثابتة والمدافن الصحية التي تم تسليمها للمحافظات.

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