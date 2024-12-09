خريطة أسعار أسواق اليوم الواحد في القاهرة.. البيض بـ 145 جنيهًا

كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة القاهرة، التوسع في افتتاح وتشغيل أسواق اليوم الواحد في مختلف أنحاء العاصمة وذلك لتوفير السلع الغذائية بمختلف أنواعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

خريطة أسواق اليوم الواحد في القاهرة خلال شهر ديسمبر

تستهدف محافظة القاهرة، افتتاح 16 سوقًا في 4 مناطق رئيسية، خلال شهر ديسمبر الجاري، وهي:

1- شرق مدينة نصر.

2- حلوان.

3- الأميرية.

4- عين شمس.

وتم اختيار هذه المناطق بناءً على الكثافة السكانية لتوفير أكبر فائدة ممكنة.

أسعار السلع في أسواق اليوم الواحد

- اللحوم البلدي: 300 جنيه للكيلو.

- اللحوم السوداني: 275 جنيهًا للكيلو.

- طبق البيض: 145 جنيهًا.

- الأرز الفاخر: 25 جنيهًا للكيلو.

- السكر: 30 جنيهًا للكيلو.

- الدواجن البرازيلية المجمدة: 135 جنيهًا.

- زيت شطارة (لتر): 65 جنيهًا.

- المكرونة (400 جرام): 8.5 جنيه.

- جبنة (4 علب × 450 جرام): 100 جنيه.

- عدس أصفر (400 جرام): 25 جنيهًا.

- مسحوق غسيل (1 كيلو): 173 جنيهًا.

تخفيضات أسواق اليوم الواحد

- تخفيضات تتراوح بين 20% و50% على السلع.

- تعاون بين شركات القطاع العام والخاص، الجمعيات الأهلية، وتجار سوق العبور.

- جودة عالية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق التقليدية.

- دعم مباشر للأسر من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

أهمية أسواق اليوم الواحد

أكد محافظ القاهرة أن هذه الأسواق أداة فعّالة لتخفيف أعباء المعيشة، وتشجيع المنافسة بين التجار لتقديم أسعار تنافسية.

اقرأ أيضًا:

نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات

السيسي لرئيس وزراء النرويج: مصر مهتمة بالاستثمار والتوسع في إنتاج الطاقة الخضراء

فسخ العقد تلقائيًّا.. "الشيوخ" يلزم المتعاقد باستغلال أراضي الدولة في الغرض المخصص لها

حجز شقق الإسكان المتميز بـ3 مدن.. خطوات وأسعار وتفاصيل