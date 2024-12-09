شريف فتحي يصدر قرارا بتكليف أيمن عشماوي مستشارا للأمين العام للأعلى للآثار

كتب- محمد شاكر:

أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا بتكليف محمد عبد البديع والذي كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار لمدة عام أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانونًا أيهما أقرب، وذلك خلفا للدكتور أيمن عشماوي الذي كُلف بمنصب مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار المصرية.

يذكر أن محمد عبد البديع كان قد التحق بالعمل بالمجلس الأعلى للآثار منذ تخرجه من كلية الآثار جامعة القاهرة عام 1992، حيث تدرج في العديد من المناصب بالعديد من المواقع الأثرية التابعة للمجلس حتى تولى إدارة اللجنة الدائمة للآثار المصرية عام 2014، ثم شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا منذ عام 2017 حتى تم تكليفه بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار المصرية.

تكليف أيمن عشماوي مستشارا للأمين العام للأعلى للآثار

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قراراً بتكليف الدكتور أيمن عشماوي بمنصب مستشار الأمين العام لشئون الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار.

يذكر أن الدكتور أيمن عشماوي كان يشغل منصب رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار منذ عام 2017، وهو حاصل على درجة الماجستير والدكتوراة من جامعة القاهرة، وبدأ مسيرته العملية بالوزارة بمنطقة شرق الدلتا، حيث شغل العديد من المناصب القيادية من بينها مدير عام الحفائر الأثرية بالوزارة، ثم رئيس الادارة المركزية لوجه بحرى.

اقرأ أيضًا:

نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات

السيسي لرئيس وزراء النرويج: مصر مهتمة بالاستثمار والتوسع في إنتاج الطاقة الخضراء

فسخ العقد تلقائيًّا.. "الشيوخ" يلزم المتعاقد باستغلال أراضي الدولة في الغرض المخصص لها

حجز شقق الإسكان المتميز بـ3 مدن.. خطوات وأسعار وتفاصيل