منال عوض تبحث مستجدات مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، غمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP) بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر اللقاء الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، والدكتورة هبة وفا، مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعي وتمكين المرأة بالبرنامج، وفريق عمل مشروع الدعم الفني بالوزارة.

مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية

شهد اللقاء استعراض التفاصيل الخاصة بمجالات عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة والأربعة مكونات الخاصة به والأنشطة المتعلقة بالمشروع وهي: السياسات العامة للتنمية المحلية، ونظم عمل الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية، والتطوير المؤسسي للوزارة والمحافظات، وبناء القدرات.

كما تم استعراض المشروعات التي يتم العمل فيها في إطار المشروع الذي يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي وينفد في 4 محافظات هي: الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية عقد اجتماع بشكل شهري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني، وعرض تقارير دورية عليها.

كما وجهت منال عوض، بضرورة الاهتمام خلال الفترة المقبلة، ضمن إطار المشروع بملف بتنمية الموارد الذاتية ومأسستها بالوزارة بشكل أساسي وتشكيل لجنة دائمة في الوزارة لمتابعة عمليات التعاقدات الخاصة بالمشروعات.

كما وجهت وزير التنمية المحلية، بعقد اجتماع مع الفريق الاستشاري للمشروع خلال الفترة الجارية لمتابعة المستجدات الخاصة بالمشروعات الجارية في المحافظات الأربع.

وأكدت منال عوض، أن مشروع الدعم الفني الذي ينفذه البرنامج الإنمائي مع وزارة التنمية المحلية يتسق مع رؤية الوزارة لبناء وزارة قوية وإدارة محلية ممكنة من خلال وضع إطار للسياسات التي تحكم التنمية المحلية والتطوير المؤسسي ورفع قدرات العاملين بالوزارة والإدارة المحلية من خلال برامج التدريب المتخصصة بالتعاون مع شركاء التنمية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة وبعض الجهات والمؤسسات الدولية الأخرى.

من جانبه أشار غمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، إلى أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية من مشروعات على أرض في المحافظات، واهتمام البرنامج بتقديم كل الدعم المستمر للوزارة والمحافظات فيما يخص المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة المصرية في تنفيذ هذه المبادرة.

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