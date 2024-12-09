قطاع المعاهد الأزهرية يعقد ندوة حول "دور هيئة الرقابة النووية في خدمة المجتمع"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نظم قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ندوة علمية بعنوان "دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في خدمة المجتمع"، بحضور نخبة من العلماء والمتخصصين وعدد كبير من الطلاب والطالبات، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية العلوم التطبيقية في تحقيق التنمية المستدامة.

افتتحت الندوة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم قدمها أحد طلاب الأزهر الشريف.

الأزهر يسعى للتكامل بين العلوم الدينية والتطبيقية

وألقى الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يسعى دائمًا للتكامل بين العلوم الدينية والعلوم التطبيقية، إيمانًا منه بأهمية دور العلم في تحقيق النهضة والتنمية.

من جانبه تحدث، الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عن الجهود التي تبذلها الهيئة في ضمان الأمان النووي والإشعاعي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في حماية الإنسان والبيئة، وتعزز استخدام التكنولوجيا النووية في مجالات تخدم المجتمع.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب والطالبات الذين أبدوا اهتمامًا واضحًا بالموضوعات المطروحة، وطرحوا العديد من الأسئلة التي عكست وعيهم وإدراكهم لأهمية هذه القضايا.

تأتي الندوة، ضمن حرص قطاع المعاهد الأزهرية على التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية لتعزيز التكامل بين التعليم الديني والعلوم الحديثة، وإعداد جيل من الشباب قادر على المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

وحضر الندوة، الدكتور علي عمر الفاروق - رئيس القطاع الشرعي- بدار الإفتاء المصرية نائبًا عن مفتي الجمهورية، الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف، نائبًا عن الدكتور أسامة الأزهري، الدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر، الدكتور حسن يحيى الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة، نائبًا عن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الشيخ فواز عبادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية.

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