محافظ الجيزة: سوق "اليوم الواحد" بالعمرانية يوفر السلع بأسعار مخفضة لـ 3 أحياء

كتب- محمد نصار:

أكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، أن سوق (اليوم الواحد) الجديد بحي العمرانية سيساهم في توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق والمحال العامة، ويخدم مواطني أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، تشغيل سوق (اليوم الواحد) الجديد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية؛ لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده بحي إمبابة، وإقبال المواطنين عليه.

ووجه المهندس عادل النجار، رئيس حي العمرانية بالتواجد الميداني؛ لمتابعة انتظام تشغيل السوق وإزالة أي معوقات أمام العارضين، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وقال إن المحافظة حريصة على التوسع في إنشاء وإقامة المنافذ والأسواق السلعية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لتوسيع دائرة النفع للمواطنين، حيث تساهم تلك الأسواق في وصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أنه سيتم إقامة أسواق (اليوم الواحد) بعدد من القطاعات الأخرى خلال الفترات المقبلة؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ودعا محافظ الجيزة، المواطنين من أهالي أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية؛ لزيارة السوق والاستفادة من المعروضات وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة.

وتأتي أسعار السوق كالتالي: (زيت لتر واحد 64 جنيها، أرز كيلو جرام واحد 24 جنيها، مكرونة 400 جرام 8.5 جنيه، دقيق كيل جرام واحد 17 جنيها، مسلى كيلو جرام واحد 85 جنيها، شاي 250 جرام 30 جنيها، مسحوق غسيل "أتوماتيك" 3 ك 105 جنيهات.