تفعيل خدمات التشخيص عن بعد بـ"طوارئ الصحة"

خدمات التشخيص عن بعد

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة بوزارة الصحة، اليوم الإثنين، تفعيل وتشغيل خدمات التشخيص عن بُعد (Telemedicine).

يأتي ذلك في ضوء تحسين مستوى الخدمة وسرعة تلبية احتياجات المواطنين للقضاء على قوائم انتظار الرعايات والحضانات من خلال المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ.

وجرى مناظرة ومناقشة بعض تشخيصات حالات المرضى بين الأطقم الطبية بالإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة والأطباء بالمستشفيات، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

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