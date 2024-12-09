القوات البحرية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بنطاق البحرَين المتوسط والأحمر

كتب- محمد سامي:

نجحت إحدى وحدات القوات البحرية بنطاق قاعدة 3 يوليو، في التصدي لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة، بنطاق البحر المتوسط؛ حيث تمكنت من ضبط مركب صيد غير منصاع، أثناء دخوله المياه الإقليمية المصرية، وأثناء المعارضة تم تبادل لإطلاق النيران، وعقب إحكام السيطرة على المركب ضُبط على متنه 3 أفراد، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة مختلفة الأنواع .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بتكثيف أعمال تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، واستمرارًا لجهود القوات البحرية في إحكام السيطرة الأمنية على السواحل البحرية المصرية كافة.

وتمكنت القوات البحرية بنطاق البحر الأحمر من إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش؛ حيث ورد بلاغ بقيام عدد من المهربين بتنفيذ عملية تهريب للمواد المخدرة، وعلى الفور تم دفع وحدتَين بحريتَين من قاعدة البحر الأحمر، وتمكنتا من القبض على أحد مراكب الصيد وعلى متنه فردان، وكميات من مخدر الحشيش، وتم تسليم الأفراد والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .