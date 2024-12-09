السيسي يدعو ملك النرويج لزيارة مصر والمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب- محمد نصار:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الملك هارالد الخامس، ملك النرويج، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الملك هارالد الخامس، استهلّ المقابلة بالترحيب بالرئيس، مشيرًا إلى تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به مصر في أفريقيا والشرق الأوسط، ومشيدًا بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه من جانبه الشكر للملك هارالد الخامس، على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أهمية الزيارة في ضوء كونها أول زيارة لرئيس مصري إلى النرويج منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، مشيدًا بالعلاقات الثنائية، والتطور الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة لملك النرويج لزيارة مصر للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الزعيمين ناقشا خلال اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، كما تم استعراض الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود التهدئة التي تقودها مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

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