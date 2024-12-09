رئيس "الشيوخ": قانون التصرف في أملاك الدولة يحتاج إلى جهد كبير للتنفيذ

كتب- نشأت علي:

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، إن هناك تخوفًا حقيقيًّا من أن تقنين أملاك الدولة سيلقى على عاتق المحافظات والمحافظين.

وأكد عبد الرازق، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة قانون تقنين أراضي أملاك الدولة، أن ذلك الأمر يحتاج إلى جهد كبير؛ لأن الأمر ليس نصوصًا وحدها، ولكن لا بد من التنفيذ الجاد من خلال اللائحة، واليد القوية في التنفيذ؛ حتى لا نعود مرة أخرى للخلف.

وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وزيرةَ التنمية المحلية، بالرد على بعض التساؤلات التي أُثيرت في الجلسة العامة أمس الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، قائلًا: "العديد من مداخلات النواب في الجلسة العامة أمس، كانت تشير إلى أن هناك تخوفًا من أن الأمر سيلقى على عاتق المحافظات والمحافظين بشأن تطبيق القانون".

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