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فيديو.. السيسي يصل مقر الضيافة الحكومي ويلتقي رئيس الوزراء النرويجي

02:22 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر الضيافة الحكومي في النرويج.

وعقب وصوله، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء النرويجي.

كان شارك الرئيس السيسي، أمس بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة "يوناس جار ستور" رئيس الوزراء النرويجي، وذلك على شرف الرئيس تكريما له في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولته الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن حفل الشاي الذي نظمه رئيس الوزراء النرويجي يعكس تقدير النرويج لمصر وللرئيس، أخذًا في الاعتبار أنه إجراء غير معتاد لرئيس الوزراء النرويجي قيامه باستضافة أية فعالية لمسئول أجنبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، فضلًا عن حرص رئيس الوزراء على استضافة حفل الشاي بمقر إقامته.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن رئيس الوزراء النرويجي استهلّ اللقاء بالترحيب بالرئيس، مؤكدًا اعتزازه بالزيارة التاريخية له كأول رئيس مصري يزور النرويج.

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