د. عاصم الجزار: تحالف 30 يونيو أسقط نظام الإخوان الأسود.. والحوار السياسي تأخر



أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق وأمين اتحاد القبائل العربية، أن ما شهدته مصر منذ ثورة 30 يونيو يُعَدُّ مرحلة فاصلة في تاريخ الدولة، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل 2022، التي أوضح فيها أن الأولويات خلال السنوات الماضية كانت القضاء على الإرهاب وإعادة بناء الدولة، بينما تأخر الحوار السياسي.

جاء ذلك، خلال اجتماع لمسؤولي الحزب المُزمع تأسيسه مع القوى السياسية والشخصيات العامة تحت عنوان "نلتقي .. نتحاور .. نتشارك … من أجل مصر"، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات العامة والسياسيين ورجال الأعمال والوزراء السابقين والإعلاميين والمفكرين، منهم علي عبدالعال، وعادل لبيب، وسامح عاشور، وأحمد الجمال، وفريدة الشوباشي.

وأوضح الجزار، أن الحوار الوطني انعقد تحت شعار الوحدة الوطنية، حيث بدأت أولى جلساته في 3 مايو 2023، قائلًا:"تحالف 30 يونيو لم يكن جهدًا فرديًا لإسقاط نظام الإخوان، بل كان نتاج تحالف وطني ضم مختلف الأحزاب والحركات والمؤسسات، وكان هذا التحالف هو أساس بناء الجمهورية الجديدة".

وأشار الجزار إلى أن الحوار الوطني شهد مئات الجلسات العلنية للوصول إلى توافقات تعكس التنوع السياسي والفكري، موضحًا أن هناك حوالي 96 توصية اقتصادية وقرابة 200 توصية أخرى نوقشت خلال الحوار، ولم يبرز خلاف حقيقي سوى على 10 توصيات فقط، مما يعكس قدرة الأطراف المشاركة على بناء جسور التواصل.

وأكد الجزار أن الحوار الوطني كان مرحلة محورية، ولكنه لا يمكن أن يحل محل المؤسسات الدستورية التي نص عليها الدستور، موضحًا أن مؤسسات الحكم الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية، تظل الركائز الأساسية لإدارة شؤون البلاد وتحقيق تطلعات المواطنين.

اختتم الجزار حديثه بالتأكيد على أن تحالف 30 يونيو يظل النموذج الأبرز للوحدة الوطنية.

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