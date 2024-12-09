ميناء دمياط يستقبل 1720 رأس ماشية (عجول تسمين)

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة ميناء دمياط، استقبال 8 سفن ومغادرة 10 سفن، خلال الـ 24 ساعة الماضة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء لـ 30 سفينة.

وبحسب بيان صادر عن هيئة الميناء، اليوم الاثنين، فقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31551 طنًا، تشمل: 15009 أطنان يوريا، و2250 مولاس، و2000 طن علف بنجر، و6283 طن رمل زجاجي، و1200 طن أسمنت معبأ، و2701 طن كلينكر، و2108 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41743 طنًا، تشمل: 7045 طن ذرة، و6950 طن قمح، و13029 طن خردة، و10266 طن حديد، و2546 طن فول صويا، و1034 طن خشب زان، و355 طن كسب عباد، و1720 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 518 طنًا.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 165 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 571 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1542 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 36280 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 162645 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2610 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، و1 قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدمًا، قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5639 حركة.

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