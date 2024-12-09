إنتاج لقاح شلل الأطفال محليًّا.. رئيس "فاكسيرا" يكشف تفاصيل استراتيجية توطين اللقاحات- حوار

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، أن الشراكة مع الجانب الهولندي لتصنيع لقاح شلل الأطفال بالحقن محليًّا، من المنتظر أن تدخلَ حيزَ التنفيذ بدايةً من العام المقبل.

وأوضح شريف الفيل، خلال حواره مع "مصراوي"، أن تصنيعَ لقاح شلل الأطفال محليًّا يوفر نحو 15 مليون دولار سنويًّا، كما يُتيح التصديرَ للدول الإفريقية ودول المنطقة المختلفة، لافتًا إلى أهمية التحالف المصري لمصنعي اللقاحات الذي سيتيح عقدَ شراكات مع الشركات الخاصة؛ لتوطين صناعة اللقاحات وجذب مزيد من الاستثمارات، وإلى نص الحوار..

- ما طبيعة مشاركة "فاكسيرا" في التحالف المصري لمصنعي اللقاحات الذي جرى تدشينه قبل أيام؟

"فاكسيرا" هي شريك رئيسي في المشروع منذ بدايته؛ حيث كانت بداية المشروع في أحد اجتماعات اللجنة الوطنية للقاحات.

"فاكسيرا" مدَّت يدها للجميع؛ لأننا شركة حكومية مملوكة بالكامل لوزارة المالية، والمشرف عليها وزارة الصحة، ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، هو رئيس الجمعية العمومية للشركة، وكانت التوجيهات أننا نمثل الجانب الحكومي، وبالتالي نحن مهتمون بدعم جميع الشراكات؛ خصوصًا من القطاع الخاص، لأننا نريد تشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذه الصناعة.

صحيح أن هناك منافسة؛ ولكن المنافسة ستكون على الجودة وليس الأصناف.

- ما الشراكات التي جرى توقيعها بين "فاكسيرا" والشركات الخاصة؟

قُمنا بتوقيع شراكة مع شركة "جينفاكس إيجيبت"، ولدينا تعاون مع "جيبتو فارما" (مدينة الدواء المصرية)، ومذكرة تفاهم مع شركة "بيوجينرك فارما (BGP)"، كما صنعنا بعض اللقاحات الخاصة بالمكورات الرئوية، واستخدمنا الإمكانات المتوفرة لدينا في "فاكسيرا"؛ لدعم الشركاء في القطاع الخاص.

- ماذا ستقدمون عبر هذا التحالف.. وما طبيعة الانطلاقة الجديدة؟

سنقوم بتعزيز إنتاجنا من اللقاحات، ولدينا شراكات مع مؤسسات كبرى؛ مثل شركة "سيروم" الهندية، وهي مركز كبير لإنتاج عدة لقاحات؛ من بينها اللقاح الخماسي، والكبدي "ب". كما لدينا شراكة مع شركة "سي دي بيو" الصينية لإنتاج لقاح الكلب، وشركة "ولفاكس" الصينية لإنتاج لقاح سحائي ثنائي ورباعي، بالإضافة إلى شراكات مع شركة "جرين جروس" الكورية؛ لإنتاج لقاحات الإنفلونزا الرباعي والجديري.

وبجانب الشراكة الجديدة؛ وقعنا البروتوكول الزمني للتنفيذ بالتعاون مع شركة "بلتهوفن" الهولندية، ونصنع مع هذه الشركة لقاح شلل الأطفال بالحقن، وبخبراتنا نعمل على نقل تكنولوجيا التصنيع؛ حيث نقوم باستيراد المواد الخام لتعبئتها في مصر.

واليوم، نقوم بالحصول على المستحضر مركزًا، ونقوم بـ5 عمليات إنتاجية تشمل التخفيف والتنقية؛ حتى يصبح جاهزًا للتعبئة، وهذا يمثل من 60 إلى 65% من حجم عملية التصنيع.

وسنبدأ التصنيع على الفور، وقبل بداية شهر يناير، سيكون الخبراء في مصر؛ ليكون لدينا توطين للإنتاج المحلي في 2025.

- هل الإنتاج للسوق المحلية أم التصدير؟

الموضوع سينقسم إلى قسمَين؛ الأول هو تغطية الإنتاج المحلي بنحو 9.5 إلى 10 ملايين جرعة، ثم بعد الحصول على موافقة منظمة الصحة العالمية، سيفتح لنا المجال بشكل كبير للتصدير، والدخول في مناقصات "يونيسف".

- سوق اللقاحات مُكلفة للغاية.. ماذا توفر هذه الشراكة الجديدة؟

الفاتورة الاستيرادية يمكن أن تنخفض في لقاح شلل الأطفال بنحو 15 مليون دولار سنويًّا، وبجانب التوفير سيتيح هذا تشغيل طاقات إنتاجية في المصنع؛ لأن المصنع موجود وكان شاغرًا، مما يمنحنا القدرة الفنية والإنتاجية على تصنيع لقاح مثل هذا.

- هل تعتزمون الدخول في إنتاج لقاحات أكثر تقدمًا؟

بالنسبة إلى اللقاحات الأكثر تقدمًا، فـ"فاكسيرا" دخلت في مفاوضات مع شركة "بفاريا نوردك إيه/ إس" لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح جدري القرود، وقد قدمنا الملف الخاص بنا، وهم يدرسون الموضوع خلال مدة 3 أشهر، تنتهي بنهاية ديسمبر، ونحن ننتظر الرد الخاص بهم.

- أليست هذه مخاطرة بتصنيع لقاح قد لا يلقى رواجًا؟

الفكرة هي أنه عندما تنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح؛ فإنك تنقل تكنولوجيا عامة وتقوم بتدريب العاملين على عمليات التصنيع الحديثة والاختبارات، مما يرفع كفاءة القوى العاملة، كما أن وجود طريقة تصنيع لقاح جدري القرود يزيد من ثقلنا لدى الجهات العالمية.

بشكل عام، قُمنا بتطوير لقاح جدري القرود؛ لأن استراتيجية "فاكسيرا" تركز على تلبية احتياجاتنا المحلية وأيضًا التصدير، رغم خلو مصر من هذه الأمراض؛ حيث سنقوم بالتصدير إلى إفريقيا، لأن الأمر لا يقتصر على الربح فقط؛ بل لمصر دور مجتمعي وريادي في إفريقيا والشرق الأوسط.

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