فتاة سورية: سنطلق اسم مصر على أحد شوارعنا.. وساويرس يعلق

كتب- محمد نصار:

أعرب رجل الأعمال، نجيب ساويرس، عن إعجابه بمقطع فيديو متداول لفتاة سورية تتحدث عن رغبتها في تسمية أحد شوارع بلادها بـ"شارع مصر" بعد سقوط نظام الأسد، واصفًا مشاعرها بالروح الجميلة.

وفي الفيديو المتداول، تعبر الفتاة السورية عن امتنانها الكبير للشعب المصري قائلة: "بما أن سوريا تحررت، عندما نعود لإعادة إعمارها، سنطلق اسم شارع مصر على أحد الشوارع في دمشق، تقديرًا لكل اللطف والحب الذي أظهره المصريون للسوريين خلال إقامتهم في مصر".

وأضافت: "بالطبع، كل الدول والشعوب العربية استقبلت السوريين بحب كبير، ولكن ما قدمه الشعب المصري كان استثنائيًا. لذلك، عندما تزورون سوريا، ستكون بيوتنا مفتوحة لكم، تأكلون وتشربون وتنامون دون أن تدفعوا شيئًا، فقط تعبيرًا عن امتناننا للكرم الذي أغدقتم به علينا".

هذه هي الروح الجميلة و هي دي اخلاق مصر شكرا ليكي .. https://t.co/QvB5hkkGqw — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 9, 2024

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