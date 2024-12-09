استدعاء وزير الاتصالات.. تحرك برلماني عاجل بعد رفع أسعار الإنترنت

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول سوء خدمات المحمول والإنترنت حتى بعد رفع أسعار المكالمات التليفونية وخدمات الانترنت.

وتساءل رمزي: لماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديداً لزيادة أسعار خدمات المكالمات الهاتفية؟ ولماذا ازدادت الخدمات في التردى حتى بعد رفع أسعارها؟ ولماذا تنقطع الاتصالات عبر التليفون المحمول بعد دقائق من بدء المحادثة؟.

وطلب النائب من الحكومة سرعة التدخل لتحسين المحمول والإنترنت وتوقيع عقوبات مشددة ضد كل من يتسببون في سوء خدمات المحمول والإنترنت.

وكشف الدكتور إيهاب رمزي أن خدمة الإنترنت المنزلى أصبحت سيئة للغاية مما يجعل العديد من الأسر يستخدمون باقاتهم الخاصة داخل منازلهم رغم اشتراكهم في خدمة الإنترنت عبر التليفون الأرضى.

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