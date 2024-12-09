5 نصائح للحفاظ على صحة الأذن.. وتحذير من "السلاكات الخشبية"

كتب - أحمد جمعة:

وجهت هيئة الدواء، عددًا من النصائح المهمة للحفاظ على صحة الأذن، وتجنب الممارسات السيئة التي تضرها.

وبحسب منشور توعوي للهيئة، تشمل تلك النصائح:

* عدم مشاركة قطرات الأذن مع أي شخص آخر

* قراءة النشرة الداخلية للدواء ومعرفة المدة التي يمكن فيها استخدام قطرات الأذن

* الالتزام بالجرعات الموصوفة وطريقة الاستخدام الصحيحة لقطرات الأذن

* تجنب وصول الماء أو الصابون إلى داخل الأذن

* تجنب إدخال أي أداة إلى داخل الأذن لتنظيف الشمع

كيف تحدث عدوى الأذن؟

ووفق موقع "مايو كلينك"، فإن التهاب الأذن والذي يطلق عليه أحيانًا اسم التهاب الأذن الوسطى، هو عدوى تُصيب الأذن الوسطى وهي المساحة المملوءة بالهواء التي تقع خلف طبلة الأذن وتحتوي على عظام الأذن الاهتزازية الصغيرة، في حين يكون الأطفال أكثر عرضةً للإصابة بعدوى الأذن من البالغين.

ونظرًا لزوال التهابات الأذن غالبًا دون علاج، فقد يبدأ العلاج بالسيطرة على الألم ومراقبة المشكلة.

وفي بعض الأحيان، تُستخدَم المضادات الحيوية لعلاج العدوى، لكن بعض الأشخاص أكثر عرضةً للإصابة بعدوات متعدِّدة في الأذن، ومن الممكن أن يُسبِّب ذلك مشكلات في السمع وغيرها من المضاعفات الخطيرة.

وعادة ما تظهر علامات وأعراض عدوى الأذن سريعًا، ففي حالة الأطفال، تتضمن العلامات والأعراض الشائعة ما يلي:

* ألم بالأذن، بالأخص عند الاستلقاء

* ضغط أو سحب على الأذن

* صعوبة في النوم

* البكاء أكثر من المعتاد

* التهيُّج

* صعوبة السمع أو الاستجابة للأصوات

* فقدان التوازن

* حُمَّى بدرجة حرارة 38 درجة مئوية (100 درجة فهرنهايت) أو أكثر

* تصريف سائل من الأذن

* الصداع

* فقدان الشهية

وتتضمَّن العلامات والأعراض الشائعة لدى البالغين ما يلي:

* ألم الأذن

* تصريف سائل من الأذن

* مشكلة في السمع

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