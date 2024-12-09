برودة شديدة.. الأرصاد تحذر من ظواهر بالطقس خلال الساعات المقبلة

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد أجواء شديدة البرودة خلال فترة الليل خاصة شمال الصعيد ووسط سيناء، وطقس بارد نهارا على أغلب المناطق.

وأضافت غانم أن درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي ترتفع بشكل طفيف، حيث تسجل على القاهرة 23 درجة، والسواحل الشمالية 21 درجة، والمناطق الجنوبية من 25 لـ 28 درجة.

وحذرت غانم من الشبورة في الصباح الباكر على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت غانم، أن حالة الطقس تظل على هذا النحو حتى نهاية الأسبوع، حيث يستقر الطقس بسبب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يتسبب في هذا الاستقرار.

وتابعت: من المتوقع أن تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

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