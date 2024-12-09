الحكومة تفتتح فعاليات الطرح الأول لمصانع كاملة التجهيزات للمستثمرين بالروبيكي

كتب- محمد سامي:



قام، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بزيارة لمدينة الجلود بالروبيكي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء زيارته بتأكيده حرص الدولة المصرية على بذل كل الجهود والطاقات الممكنة؛ من أجل تحفيز مختلف القطاعات الصناعية؛ بهدف توطين تلك الصناعات، ولا سيما تطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إيمانا من الدولة المصرية بأنّ قطاع الصناعة سيقود قاطرة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة، قامت الحكومة بتطوير البنية الأساسية لخدمة هذا القطاع والقطاعات الأخرى، كما تم العمل على توفير المرافق بمختلف أنواعها والأراضي المرفقة، ووسائل النقل، وتحديث التشريعات التي تمكن جميع المستثمرين للتواجد وتنمية الصناعة لتستطيع خدمة هذا القطاع، وهو ما دفع الصناعة بالقوة والسرعة الكبيرة التي نعمل عليها حاليا، لافتا إلى أننا اليوم في مدينة ترتكز بها صناعة الجلود في مصر، حيث أصبحت بمثابة قلعة لهذه الصناعة المهمة، وقد بذلت الدولة جهودا كبيرة في سبيل خروج هذه المدينة إلى النور، واليوم نحن معا نحتفل بالطرح الأول لمصانع كاملة التجهيزات للمستثمرين بالمدينة، وهو إنجاز جديد يضاف لقطاع الصناعة في مصر.



افتتاح الطرح الأول للمصانع الجاهزة للمنتجات الجلدية بمدينة الجلود بالروبيكي

وعقب ذلك، افتتح رئيس مجلس الوزراء فعاليات "الطرح الأول للمصانع الجاهزة للمنتجات الجلدية بمدينة الجلود بالروبيكي" بمدينة بدر، ضمن المرحلة الثالثة من المدينة (منطقة 100 مصنع)، الذي تم خلاله الإعلان عن طرح عدد 43 مصنعا جاهزا للمستثمرين وبتسهيلات غير مسبوقة في السداد لمصانع المنتجات الجلدية.

وخلال فعاليات مؤتمر الطرح الأول، ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة رحب في مستهلها برئيس مجلس الوزراء والمسئولين الحضور على أرض مدينة الجلود بالروبيكي، التي أكد أنها المدينة التي تحولت من حلم إلى حقيقة بفضل الله، وبالدعم غير المسبوق من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كأول مدينة متخصصة في صناعة الجلود بالشرق الأوسط وأفريقيا وتخطيط الحكومة لأن تكون مصر مركزاً صناعياً إقليمياً لصناعة الجلود؛ حيث تتوافر بالمدينة بيئة صناعية متكاملة مزودة بأحدث التقنيات وبنية تحتية متطورة روعي في تصميمها توافر المرافق المطلوبة وخدمات الاتصال، والتسويق، والتدريب التكنولوجي، وتطبيق أعلى أنظمة الأمان والحماية من خلال شبكات مركزية.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير: تتمتع مدينة الروبيكي بشبكة طرق داخلية وخارجية عالية الكفاءة، إضافة إلى العمل في خط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس بطول 63 كم، الذي سيربط المدينة بالمنطقة اللوجستية والميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان، كما تم توفير وسائل نقل داخلية لانتقال العاملين من المصانع إلى محطة الروبيكي للقطار الكهربائي الخفيف ومنه إلى محطة عدلي منصور التبادلية، بالاضافة إلى توفير اشتراكات مخفضة لركوب العاملين في الروبيكي لخطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف .

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن مدينة الجلود بالروبيكي تقدم الحل التنموي المتكامل لدعم وتطوير صناعة الجلود وتمكينها من المنافسة المحلية والعالمية على أسس سليمة، وقد تم التخطيط لتنفيذ هذه المدينة على ثلاث مراحل ونحن اليوم بصدد الإعلان عن المرحلة الثالثة، التي تستهدف تعزيز القدرات الصناعية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى تشجيع وخدمة الاستثمارات المحلية والأجنبية لصناعة الجلود.

وعبر الفريق مهندس كامل الوزير عن سعادته اليوم للإعلان عن الطرح الأول للمصانع الجاهزة للمنتجات الجلدية بمدينة الروبيكي، التي تشمل طرح عدد 43 مصنعا كاملة التجهيزات، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية؛ حيث تتمتع هذه المصانع بمختلف الخدمات والمرافق، وسيتم فتح باب سحب الكراسات والتقدم الكترونيا على المنصة، خلال الفترة من 11 إلى 25 ديسمبر 2024؛ حيث تتميز هذه المصانع بمساحات مختلفة؛ لتلبية طلبات كافة المستثمرين منها عدد 20 مصنعا بمساحة 2000 م2 وعدد 6 مصانع بمساحة 1000 م2، وعدد 17 مصنعا صغيرا بمساحة 121 م2 ، مع إمكانية دمج عدد من المصانع للراغبين في مساحات مختلفة تتناسب مع طاقاتهم الإنتاجية المخططة، فضلاً عن أنه تم تصميم تلك المصانع خصيصاً لصناعة المنتجات الجلدية والصناعات المكملة.

كامل الوزير: تسهيلات للمستثمرين الراغبين في الحصول على مصانع بالروبيكي

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم تقديم مجموعة من التسهيلات للمستثمرين الراغبين في الحصول على مصانع بالمدينة؛ حيث يمكن سداد 25 % من إجمالي سعر المصنع ومنح المستثمر 12 شهرا سماح قبل استكمال السداد، من خلال تقسيط باقي المبلغ على 5 سنوات بفائدة سنوية 10 % فقط؛ وذلك حتى يتمكن المستثمر من ضخ استثماراته في السنة الأولى لصالح شراء خطوط الإنتاج والآلات للإسراع في تشغيل مصنعه.

وفي إطار توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والترويج للفرص المتاحة خارج مصر، أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أننا سنشهد اليوم أيضاً توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ بهدف الترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية بالقطاعات الصناعية المختلفة في مصر ومنها مدينة الجلود بالروبيكي.

كما سيتم في نهاية الزيارة اليوم تسليم المستثمرين عقود عدد 21 مصنع لدباغة الجلود بالمرحلة الأولى، ضمن تعويضات أصحاب مدابغ سور مجرى العيون تقنيناً لأوضاعهم ومساندتهم في رفع طاقاتهم الإنتاجية.

وفي ختام كلمته، توجه نائب رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير للسيد رئيس مجلس الوزراء على تشريفه، والسادة النواب ورئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلسي النواب والشيوخ على حضورهم اليوم، كما توجه بالشكر لجميع المساهمين في تحقيق هذا الحلم الطموح "مدينة الجلود بالروبيكي "، التي تعد أحد القلاع الصناعية الكبرى في صناعة الجلود، داعيا جميع المستثمرين لانتهاز هذه الفرصة الذهبية والمساهمة في بناء مستقبل مشرف لصناعة الجلود المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة العالمية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمود محرز، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير، والوزير مفوض يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعدد من أعضاء البرلمان، والملحقين التجاريين لكل من دول: الصين، وإيطاليا، والهند، وتركيا، والبرتغال وإسبانيا، وألمانيا، ونخبة من خبراء الصناعة وكبار مصنعي ومصدري الجلود المحليين والأجانب.