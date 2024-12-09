د. عاصم الجزار: لسنا موالين ولا معارضين.. وهدفنا واحد مهما اختلفنا

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق وأمين عام اتحاد القبائل العربية، أنه قضى فترة طويلة في العمل السياسي والتنفيذي في مصر، وساهم خلال تلك الفترة في توجيه بعض الأفكار نحو مسارات إيجابية، معربًا عن رغبته في مشاركة خبراته مع المجتمع.

جاء ذلك، خلال اجتماع لمسؤولي الحزب المُزمع تأسيسه مع القوى السياسية والشخصيات العامة تحت عنوان "نلتقي .. نتحاور .. نتشارك … من أجل مصر"، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات العامة والسياسيين ورجال الأعمال والوزراء السابقين والإعلاميين والمفكرين، منهم علي عبدالعال، وعادل لبيب، وسامح عاشور، وفريدة الشوباشي، وأحمد الجمال.

وأشار الجزار، إلى أن انضمامه إلى اتحاد القبائل العربية جاء بدافع تعزيز التواصل مع المجتمع والعمل على معالجة القضايا المجتمعية، قائلًا:"وجدت في الاتحاد فرصة للاحتكاك بالمجتمع، وكان الهدف الأساسي هو تحقيق تأثير إيجابي من خلال العمل المجتمعي، ونحن كمجموعة من الأشخاص، سواء في المجال التنفيذي أو السياسي، نلتقي فكريًا ونتناقش بهدف إيجاد حلول لمشاكل المجتمع المصري".

وأضاف: "نحن لسنا موالين أو معارضين، بل مجموعة تهدف إلى الاجتماع والعمل لخدمة المواطن المصري، وخلال هذه الفترة، لم أكن شخصية عامة تظهر في البرامج أو الحوارات، ولكن كان لدي هدف واضح بأن أكون جزءًا من حل مشكلات الناس".

وأكد الجزار أن الاختلاف في بعض النقاط لا يتعارض مع وحدة الهدف الأساسي، مضيفًا:""هدفنا واحد، حتى لو اختلفنا في بعض التفاصيل، وثورة 30 يونيو كانت المحطة الحاسمة التي أنقذت الدولة المصرية وأعادت توجيه المسار نحو بناء الجمهورية الجديدة".

وأكد الجزار على أهمية العمل الجماعي والتكاتف بين مختلف الأطياف السياسية والفكرية لتحقيق مصالح المواطن المصري، مشددًا على أن الحوار وتبادل الأفكار هما الأساس لبناء مستقبل أفضل للبلاد.

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