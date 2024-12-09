جداول ومواعيد امتحانات المهام الأدائية بالمعاهد الأزهرية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات المهام الأدائية لطلاب الصفوف "الثالث والرابع والخامس" والأول الإعدادي.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات المهام الأدائية لطلاب الصفوف "الثالث والرابع والخامس" والأول الإعدادي، يوم السبت الـ 21 من ديسمبر الجاري، ولمدة ثلاثة أيام.

وأصدر الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، توجيهاته لرؤساء المناطق بأن تعقد اختبارات المهام الأدائية تحت الإشراف الكامل لتوجيه المادة.

مواعيد امتحانات نصف العام

كان الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اعتمد جداول امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وجاءت مواعيد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، طبقا للخريطة الزمنية التي وضعها قطاع المعاهد على النحو التالي:

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية

تبدأ امتحانات نصف العام لصفوف "الثالث والرابع والخامس" بالمرحلة الابتدائية، ٢٣ من ديسمبر بجميع المناطق الأزهرية.

- تبدأ امتحانات نصف العام للشهادة الابتدائية الأزهرية يوم الخميس 16 يناير 2025.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية

تبدأ امتحانات نصف العام لصفوف "الأول والثاني" بالمرحلة الإعدادية، يوم الاثنين ٢٣ من ديسمبر بجميع المناطق الأزهرية.

- تبدأ امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية الأزهرية يوم الخميس 16 يناير 2025.

مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية

تبدأ امتحانات نصف العام لصفوف "الأول والثاني" بالمرحلة الثانوية، يوم الاثنين 30 ديسمبر الجاري بجميع المناطق الأزهرية.

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