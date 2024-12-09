افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة ومدينة طنطا

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، افتتاح سوق جديد لليوم الواحد في حي العمرانية بمحافظة الجيزة بشارع مترو الساقية، إضافة إلى سوق آخر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. تأتي هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة أسواق اليوم الواحد، التي تُقام بالتنسيق مع المحافظات بهدف توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك في إطار الجهود المستمرة للدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحسب بيان صحفي، أن هذه المبادرة تمثل استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية التي تستهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الأسر المصرية. وأوضح أن أسواق اليوم الواحد تحقق نجاحًا ملحوظًا في توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تسهم في إحداث توازن سعري بين المنتجات المختلفة، بما يضمن وصول السلع بأسعار مناسبة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ويشمل السوق مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، بما في ذلك الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن، بأسعار تقل عن نظيراتها في الأسواق التقليدية. كما تستهدف المبادرة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، بما يدعم القدرة الشرائية للأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، تعمل على تنفيذ خطة طموحة لتعزيز التنمية في القطاع التجاري عبر توسيع نطاق هذه الأسواق لتشمل مختلف المحافظات. وتأتي هذه الجهود في إطار الحرص على تحسين جودة حياة المواطنين وضمان توفير احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام.

وأوضح أن جميع الأسواق السابقة التي تم افتتاحها ضمن هذه المبادرة لا تزال تعمل في مواقعها الأصلية، مع الإعداد لتعميم هذه التجربة الناجحة على نطاق أوسع في المستقبل. وتُعد هذه الخطوة انعكاسًا لالتزام الدولة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم في جميع أنحاء الجمهورية.