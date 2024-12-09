رئيس بوروندي يستقبل وفد المقاولون العرب.. وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل رئيس جمهورية بوروندي ايفاريست ندا يشيمبي، المهندسة هبه أبو العلا عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس حسن حسون العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الكونغولية.

ورحب الرئيس البوروندي بوفد الشركة، وأشاد بالتجربة المصرية الرائدة في مجال التنمية العمرانية، وكذلك أثنى على دور شركة المقاولون العرب، وتجربتها في القارة الإفريقية، مؤكداً على ضرورة تواجد الشركة في بوروندي.

مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع محطة مياه في بوروندي

كذلك وقعت شركة المقاولون العرب مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع محطة مياه في بوروندي، حيث وقعت المهندسة هبه أبو العلا عضو مجلس إدارة الشركة، ووزير الطاقة البوروندي الاتفاقية بحضور المهندس حسن حسون العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الكونغولية، وكذلك استقبل وزير المالية البوروندى وفد الشركة حيث تمت مناقشة سبل التمويل المتاحة للمشروعات.

تأتي هذه الاتفاقية استكمالا لجهود جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة الدكتور يسرى الشرقاوى، وجهود شركة المقاولون العرب برئاسة المهندس أحمد العصار، للتوسع الإقليمي في تصدير صناعة المقاولات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، والسعى نحو البحث عن فرص التعاون المتاحة في إفريقيا.

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