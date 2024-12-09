تحذير رسمي من دواء لعلاج الضغط: غير مطابق للمواصفات وهكذا تكتشفه

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء منشورًا رسميًا لسحب تشغيلة من دواء كو - ديلاترول؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة من قِبل معامل الهيئة.

ونص المنشور الدوري الذي رقم 51 لسنة 2024، على سحب التشغيلة رقم A231311، والتي أنتجتها شركة كيميفارم.

مستحضر Co-Dilatrol Tablet يحتوي عادةً على مزيج من المواد الفعالة التي تُستخدم لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية.

ودعت الهيئة الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور، مع تحريز الكميات المتوفرة لضمان عدم وصولها إلى المستهلكين.

وفي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يقتصر على التشغيلات المحددة في المنشور ولا يمتد ليشمل تداول المستحضر بشكل عام.

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