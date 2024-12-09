مختار جمعة يفتتح ندوة الإعجاز البلاغي في القرآن بكلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

نظمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، الندوة الشهرية الثانية "الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم"، بحضور الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد مختار جمعة، أستاذ الأدب والنقد بالكلية، وزير الأوقاف السابق، والدكتور رمضان محمد محمود حسان، عميد الكلية.

أهمية مجالس التراث

تحدث رئيس جامعة الأزهر، حول أهمية مجالس التراث والندوات في تثقيف الطلاب وتحصينهم من الأفكار المتطرفة، ثم تناول معنى الإعجاز البلاغي، متطرقًا من خلاله إلى مفهوم القول السديد في قول الله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾، وأشار فضيلته إلى أن القول السديد في كل مجال يُصلحه ويرقى به، كما أن القول السديد يعادل الاستغفار وهو من طاعة الله ورسوله، كما أكد فضيلته على أن الكلام في الإعجاز صعبٌ، وأن العلماء قديمًا وحديثًا كتبوا في هذه القضية، وما وصلوا فيها إلى شيء يشفي الغليل، مؤكدًا أن القرآن الكريم معجز كله في حروفه وآياته وسوره، وأن عطاءه لا ينتهي؛ لأنه كلام المولى عز وجل.

نصيحة رئيس جامعة الأزهر للباحثين وطلاب العلم

نصح رئيس الجامعة طلاب العلم والباحثين بكثرة القراءة والاطلاع في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وقراءة كتابي: الخطابي والروماني في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن الروماني كان أستاذًا للخطابي.

فضل مجالس العلم وقراءة كتب التراث

تحدث الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، عن فضل مجالس العلم وقراءة كتب التراث، وأشاد بهذا النشاط العلمي الذي تقوم به الكلية على مستوى قراءة كتب التراث وتخصيص محاضرة أسبوعية في الأساليب والتطبيقات اللغوية للوافدين، ثم انتقل للحديث عن معالم قضية الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم؛ حيث أكد أن قضية الإعجاز البلاغي من القضايا المهمة في إبراز وجه مهم من أوجه إعجاز القرآن الكريم، وخلال حديثه شرع جمعة في ضرب عديد من الأمثلة على إعجاز الصيغ الصرفية والتراكيب النحوية في القرآن الكريم.

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