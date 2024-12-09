يسري عبدالله وصفاء النجار يناقشان "يوم آخر للقتل" لهناء متولي

كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، ندوة نقدية لمناقشة رواية (يوم آخر للقتل) للكاتبة الروائية هناء متولي، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والروائية والإعلامية الدكتورة صفاء النجار، وتدير الندوة القاصة والصحفية هايدي فاروق.

وقد صدرت رواية (يوم آخر للقتل) عن (الدار المصرية اللبنانية) في القاهرة.

وهناء متولي كاتبة مصرية، لها عدد من الإصدارات الإبداعية المتميزة، من قبيل روايتها "أسرار سفلية"، فضلا عن مسرحيتها "الفلاسفة لا يعرفون الحب"، والمجموعة القصصية "التنفس بحرية أثناء السقوط".

وقد حصلت القاصة والروائية هناء متولي على جائزة سعاد الصباح للإبداع العربي 2019 عن مجموعتها القصصية" التنفس بحرية أثناء السقوط".

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي، "إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.

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