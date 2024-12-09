عمرو أديب يعلق على دعوات ترحيل اللاجئين السوريين إلى وطنهم

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على دعوات ترحيل اللاجئين السوريين إلى وطنهم بعد سقوط نظام بشار الأسد.

خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر" مساء الأحد، قال أديب: "فيه دعوات ظهرت اليوم لترحيل اللاجئين السوريين إلى وطنهم، طب إزاي؟.. ده المطار دمشق لسه مقفول.

أضاف مقدم "الحكاية"، أن مصر تحتضن حوالي 2.5 مليون سوري منذ 2011، متابعًا: "دول ضيوفنا، انت شوفت أي نية من الدولة المصرية لترحيلهم؟

واكد الإعلامي عمرو أديب إن ما يحدث في سوريا اليوم، من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، يشبه الأحداث التي شهدتها مصر في 25 يناير 2011.

إلى أن مستقبل سوريا قد يتجه نحو أحد سيناريوهين: إما التقسيم إلى مناطق منفصلة أو اختفاء كامل لكيان الدولة.

ولفت إلى أن التاريخ دائمًا ما يؤكد أن هناك لحظات للإصلاح يمكن خلالها تدارك الأمور، ولكن هذه اللحظات قد تعبر إذا لم يتم استغلالها.

وأوضح أديب أن نظام بشار الأسد لا يمتلك فلولًا للدفاع عنه، مشيرًا إلى أن عشرات التماثيل لبشار الأسد التي كانت منتشرة في شوارع سوريا تم تحطيمها من قبل المواطنين بعد سقوط النظام.

كما أشار إلى أن سوريا غنية بالقمح والبترول والثقافة والعراقة والفن والتاريخ، ورغم كل ذلك فإن البلاد تعاني من دمار شديد.

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