نشرة التوك شو| أصداء سقوط نظام بشار الأسد

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

تامر أمين: سوريا أصبحت مسرحًا لكل الأطراف الخارجية والجميع يستعرض قوته

علق الإعلامي تامر أمين على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، معربًا عن حزنه لما يحدث في البلاد، حيث قال: "قلوبنا جميعًا موجوعة على ما يحدث في سوريا الشقيقة، ومن الواضح أنه سيعاني الفترة المقبلة".

وأضاف أمين، مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار، أنه "الحمد لله على نعمة الدولة، ونتمنى أن تبقى سوريا موحدة لكل السوريين"، مشيرًا إلى أن نظام بشار الأسد قد سقط بعد مغادرته سوريا إلى روسيا.

وزارة العمل: فرص السعودية آمنة وبدون رسوم أو وساطاء

أكدت هبة أحمد، مدير عام إدارة التشغيل بوزارة العمل، أن الوزارة قد أعلنت عن فرص عمل بالسعودية عبر مكتبها بالرياض لعدد من المهن، وتم نشر هذه الفرص على الموقع الرسمي للوزارة.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أوضحت هبة أحمد أن هذه الفرص مقدمة من مكاتب وزارة العمل، وهي مجانية تمامًا، دون أي رسوم مالية أو وسطاء.

استولوا على الشركة.. نجيب ساويرس يحكي تجربته مع فساد عائلة بشار الأسد -(فيديو)

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على سقوط نظام بشار الأسد.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، أعرب ساويرس عن فرحته للشعب السوري، لكنه أبدى أيضًا مخاوفه من المستقبل، حيث قال: "أنا فرحت للشعب السوري وخفت عليه في نفس الوقت، لأننا للأسف في المنطقة دائمًا أمام خيارين: إما الدكتاتورية أو التيارات الدينية المتطرفة".

هذا المشهد من ألف ليلة وليلة.. عمرو أديب يعلق على سقوط نظام الأسد

علق الإعلامي عمرو أديب، على سقوط بشار الأسد وهروبه إلى موسكو.

خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، أشار أديب إلى أن الاستسلام كان يبدو أمرًا سيئًا، لكن اكتشف أن التسليم أسوأ.

وأضاف مقدم "الحكاية" أن تسليم السلاح والمكان تم باتفاق مقابل الخروج الآمن لبشار بلا عودة، معبرًا عن أسفه لما عاناه الشعب السوري على يد النظام لمدة 25 عامًا.

نجيب ساويرس يرد على انتقادات تبرعه للجامعة الأمريكية: كل واحد حر في فلوسه

رد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على الانتقادات التي تعرض لها بسبب تبرعه بمبلغ 30 مليون دولار للجامعة الأمريكية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، أوضح ساويرس أنه سبق له التبرع للعديد من الجامعات المصرية، لكنه لم يعلن عن ذلك، وحتى التبرع الأخير للجامعة الأمريكية لم يعلن عنه بل أعلنت عنه إدارة الجامعة.

محلل سياسي يوضح دور إسرائيل في سقوط نظام الأسد

أكد بشير عبدالفتاح، المحلل السياسي، أن الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية قد لعبتا دورًا محوريًا في دعم أبو محمد الجولاني، مما ساعده على قيادة الفصائل العسكرية في مسعى للقضاء على نظام بشار الأسد.

وخلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أشار عبد الفتاح إلى أن المجتمع الدولي يتحرك وفقًا لتوجيهات إسرائيل، حيث زعم أن تل أبيب قد ادعت نقل الأسلحة إلى الجبهة اللبنانية وحركة حماس عبر إيران من خلال سوريا، ما ساهم في دفع المجتمع الدولي نحو إقرار التخلص من نظام الأسد.

ما حكم صلاة المرأة بالحذاء؟.. عضو بـ"العالمي للفتوى" تجيب - (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن مسح المرأة على الحذاء أثناء الصلاة، يجوز في حالة توافر بعض الشروط.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال لقائها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "إذا كان الحذاء طاهراً، وكان الشخص الذي يرتديه متوضئاً من البداية، وكان نية المسح موجودة عند لبس الحذاء، فإن المسح عليه يكون جائزاً."

وزير العمل: توقيع برتوكول تعاون مع وزارة التعليم لدعم ملف التدريب المهني

قال محمد جبران، وزير العمل، إن الدولة تواصل التصدي للشركات المخالفة العاملة في إلحاق العمالة بالخارج، كما أن الدولة تسعي للحفاظ على سمعة العامل المصري، لافتًا إلى أن الوزارة تحرص على تقديم خدماتها للعمالة بالمجان.

وأكد جبران، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تهتم بملف التدريب المهني لتأهل العمالة المصرية، كما أنها تسعي للحفاظ على العمالة المصرية من أي ضرر يمس سمعتها.