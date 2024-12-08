تامر أمين: سوريا أصبحت مسرحًا لكل الأطراف الخارجية والجميع يستعرض قوته

كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي تامر أمين على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، معربًا عن حزنه لما يحدث في البلاد، حيث قال: "قلوبنا جميعًا موجوعة على ما يحدث في سوريا الشقيقة، ومن الواضح أنه سيعاني الفترة المقبلة".

وأضاف أمين، مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار، أنه "الحمد لله على نعمة الدولة، ونتمنى أن تبقى سوريا موحدة لكل السوريين"، مشيرًا إلى أن نظام بشار الأسد قد سقط بعد مغادرته سوريا إلى روسيا.

وتابع تامر أمين قائلًا إن "إسرائيل استغلت الفرصة سريعًا، حيث توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود ووصلت إلى عمق 14 كيلو مترًا داخل سوريا تحت زعم تأمين إسرائيل، وقصفت بعض الأهداف، بما في ذلك مجمع علمي وفني في ضواحي دمشق".

وأكمل أمين بأن سوريا أصبحت مسرحًا لكل الأطراف الخارجية، حيث يستعرض الجميع قوته ويمارس نفوذه وسطوته ووزنه الاستراتيجي العالمي في البلاد، متوقعًا أن يستمر هذا الوضع لفترة طويلة.

اقرأ أيضا:

السيسي يصل العاصمة النرويجية أوسلو في ثاني محطات جولته الأوروبية

اكتشافات جديدة بمعبد تابوزيريس ماجنا.. وخلافات على تمثال يعتقد أنه لكليوباترا