هدية الرئيس لبورسعيد.. رئيس"شباب النواب يكشف موعد الانتهاء من ستاد المصري

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مشروع إنشاء ستاد النادي المصري، يعد هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي محافظة بورسعيد.

وكشف "حسين"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عقب اجتماع متابعة أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد في نفس موقعه القديم،أن الشركة المنفذة لمشروع استاد النادي المصري الجديد وعدت الانتهاء من تنفيذ الاستاد شهر يونيو عام 2025.

ووجه رئيس لجنة الشباب، الشكر، عقب لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، على استجابته لمطلب أبناء بورسعيد على إقامة الاستاد في نفس موقعه القديم، وكذلك الشكر لوزير الشباب والرياضة علي تلبية دعوته لزيارة المحافظة لإنجاز اعمال الاستاد موجها الشكر أيضا لمحافظ بورسعيد ونواب بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ كافة القائمين على المشروع على جهودهم ودعمهم.

وأكد الدكتور محمود حسين، أن زيارة وزير الشباب لمحافظة بورسعيد جاء بناء علي الدعوة التي وجهها له، في ضوء المتابعة المستمرة لمشروع بناء الاستاد والتي كان جرى الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير في الوزارة أن يجرى الاجتماع بصفة شهرية، وأن يكون هذه المرة في محافظة بورسعيد وهو ما استجاب له الوزير على الفور للمتابعة الميدانية للمشروع.

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