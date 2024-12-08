استولوا على الشركة.. نجيب ساويرس يحكي تجربته مع فساد عائلة بشار الأسد -(فيديو)

كتبت- داليا الظنيني:

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على سقوط نظام بشار الأسد.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، أعرب ساويرس عن فرحته للشعب السوري، لكنه أبدى أيضًا مخاوفه من المستقبل، حيث قال: "أنا فرحت للشعب السوري وخفت عليه في نفس الوقت، لأننا للأسف في المنطقة دائمًا أمام خيارين: إما الدكتاتورية أو التيارات الدينية المتطرفة".

وأشار المهندس نجيب ساويرس، إلى أن الثورات عادة ما تبدأ بفرح كبير واحتفالات، لكن سرعان ما تتحول الأمور إلى صراع بين القوى المتحاربة وحالة عدم استقرار.

وأعرب رجل الأعمال، عن أمله ألا يكون هذا هو مصير سوريا، حيث اعتبرها قريبة من قلبه وتابع الأحداث هناك باستمرار.

كما استعرض ساويرس، تجربته للاستثمار بقطاع الاتصالات في سوريا، حيث واجه صعوبات وفسادًا من العائلة الحاكمة، مؤكدًا أنه بمجرد ما حققت الشركة مكاسب واجه مشكلات قانونية حيث استولى الآخرون على شركته وطردوا موظفيه.

وأكمل ساويرس: "تمت فرض مشاركة رامي مخلوف للحصول على الرخصة، وكنت أرى أن ذلك كان خطأً، إلا أنه لم يكن لدي أي خيار آخر إذا كنت أرغب في دخول هذا السوق".

وتابع: "عندما بدأت الشركة تحقق أرباحًا، بدأ رامي يسيطر على الأمور ويهتم بالمال الذي كانت تحققه الشركة، وقام بطرد الموظفين الذين كانوا يعملون معي واستولى على الشركة بطرق غير قانونية.

وأوضح: "رغم أننا خضنا معارك قانونية، إلا أنني في النهاية حصلت على حكم لصالحي، لكنني لم أستعد أموالي التي استثمرتها أو أي من أرباحي، بل استحوذ بالكامل على الشركة"، مشيرًا إلى أنه لم يستعد أمواله أو أرباحه، بل خسر استثماره بالكامل.

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