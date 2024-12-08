هذا المشهد من ألف ليلة وليلة.. عمرو أديب يعلق على سقوط نظام الأسد

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على سقوط بشار الأسد وهروبه إلى موسكو.

خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، أشار أديب إلى أن الاستسلام كان يبدو أمرًا سيئًا، لكن اكتشف أن التسليم أسوأ.

وأضاف مقدم "الحكاية" أن تسليم السلاح والمكان تم باتفاق مقابل الخروج الآمن لبشار بلا عودة، معبرًا عن أسفه لما عاناه الشعب السوري على يد النظام لمدة 25 عامًا.

وأوضح أديب، أن التغيير في السياسات له وقت متاح، ولكن الكبرياء والعناد يعجل بالتغيير ويجعل منه ضرورة حتمية.

ولفت إلى أن الثورة السورية لم تحرر سوريا فقط ولكنها حررت لبنان أيضًا، موضحًا: "المواطن اللبناني كان مقهورًا ومحكومًا من النظام السوري، الجيش السوري كان الحاكم في بيروت، كمية الذل وكبت الأنفاس وسرقة الثروات التي عانى منها لبنان على يد عائلة الأسد الفاسدة لا توصف".

ودعا الإعلامي عمرو أديب؛ عائلة رفيق الحريري إلى تنظيم جنازة له اليوم والترحم عليه، معتبرًا أن فقدانه يمثل خسارة كبيرة للبنان.

وفي تعليقه على المشاهد المتداولة اليوم لسيارات بشار الأسد، قال أديب: "اعتدنا على تلك المشاهد بعد كل الثورات، بعضها صحيح والبعض الآخر مفبرك. هذا مشهد من ألف ليلة وليلة، إيه فكرة الفلوس والعربيات الكتير ده؟، لو المشهد صح نفسي في عربتين من دول".

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