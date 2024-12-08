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انتصار السيسي تعرب عن سعادتها بزيارة دار الأوبرا السلطانية مسقط- (فيديو)

10:59 م الأحد 08 ديسمبر 2024

السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
زارت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، دار الأوبرا السلطانية، واصفةً إياها بـ"رمز الفن والثقافة والتنوع"..

وكانت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، زارت المتحف الوطني العماني، وذلك خلال زيارتها لسلطنة عمان.

ونشرت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو خلال لزيارتها للمتحف الوطني العماني رمز التراث الغني والتاريخ العريق".

وتجري قرينة الرئيس زيارة لسلطنة عمان بدعوة كريمة من السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي، حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان.

انتصار السيسي دار الأوبرا السلطانية سلطنة عمان مسقط
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