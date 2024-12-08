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بالفيديو.. الرئاسة تسلط الضوء علي زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك

09:55 م الأحد 08 ديسمبر 2024

الرئيس السيسي في الدنمارك

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
سلطت رئاسة الجمهورية الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلي مملكة الدنمارك، من خلال فيديو مصور بملخص لفعاليات الزيارة، التى تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلي مملكة الدنمارك.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسلامة الله إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" في ثاني محطات جولته الأوروبية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، غادر اليوم، مملكة الدنمارك في ختام زيارة الدولة التي قام بها، حيث كان في التوديع بمقر إقامة الرئيس قبل المغادرة الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك والملكة "ماري"؛ حيث وقّع الرئيس في سجل كبار الزوار بالقصر الملكي الدنماركي.

الدنمارك السيسي جولة الرئيس السيسي
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