نجيب ساويرس يرد على انتقادات تبرعه للجامعة الأمريكية: كل واحد حر في فلوسه

كتب- حسن مرسي:

رد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على الانتقادات التي تعرض لها بسبب تبرعه بمبلغ 30 مليون دولار للجامعة الأمريكية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، أوضح ساويرس أنه سبق له التبرع للعديد من الجامعات المصرية، لكنه لم يعلن عن ذلك، وحتى التبرع الأخير للجامعة الأمريكية لم يعلن عنه بل أعلنت عنه إدارة الجامعة.

وأشار المهندس نجيب ساويرس إلى تبرعه بملايين الجنيهات لجامعة النيل وجامعة القاهرة، حيث تم تسمية قاعة اجتماعات باسم والده قبل حوالي عشر سنوات، معتبرًا أن تبرعه للجامعة الأمريكية جاء بهدف دعم صرح تعليمي وليس من قبيل الدعاية.

وأوضح أن الجامعة الأمريكية في مصر تقدم تعليماً جيداً للطلاب المصريين، وتعمل بنظام جيد للمنح الدراسية، ومعظم الطلاب في الجامعة هم مصريون، متابعًا: "دي فلوسي وانا حر فيها، ولا يجب أن يُحاكم الشخص على اختياراته، وأنا مش بحب أعلن عن تبرعاتي".

وأشار إلى أن العديد من العائلات تتمنى الالتحاق بأبنائها بالجامعة الأمريكية، التي تُعتبر من أفضل الجامعات في مصر، معقبًا: "تبرعت باسم والدي ومش هحط اسمه غير على أحسن جامعة في مصر.. إحنا أحرار في فلوسنا"

وأكد ساويرس أن عائلته، بما في ذلك إخوته وأبناؤهم، يشاركون في دعم التعليم، وأنهم يحرصون على دعم المؤسسات التعليمية التي تخرج طلابًا على أعلى مستوى.

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