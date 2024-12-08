رمضان عبدالمعز: الله تعالى منح مصر فضلًا خاصًا في حب القرآن وأهل البيت

كتب- حسن مرسي:

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، على أهمية التمسك بتوجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، مشيرًا إلى وصيته الشهيرة للصحابة في آخر خطبة له، عندما قال: "إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب".

وأوضح عبدالمعز خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "dmc"، أن هذا الحديث كان تذكيرًا للصحابة بقرب وفاة النبي، وأنه سيترك لهم "الثقلين" اللذين سيساعدانهم في الاستمرار على الطريق الصحيح، وهما القرآن الكريم وأهل بيته الطاهرين.

وأشار إلى أن الله تعالى منح مصر فضلًا خاصًا في حب القرآن وأهل البيت، حيث اعتبر أن المصريين يعتزون بهذا التراث العظيم.

وأكد أن مصر تعتبر بلدًا حافظًا للقرآن الكريم، إذ يخرج منها العديد من حفاظ القرآن والقراء الذين أضاءوا سماء التلاوة الإسلامية، مثل الشيخ محمود الحصري، الشيخ المنشاوي، والشيخ عبدالباسط عبدالصمد.

وفيما يتعلق بحب أهل البيت، أكد الشيخ عبدالمعز أن المصريين يحملون حبًا خاصًا لأهل بيت النبي، موضحًا أن هذا الحب ليس تحيزًا بل تعبير عن تقدير واحترام.

وأشار إلى أن حب أهل بيت النبي هو جزء من الإيمان، مستشهدًا بآية من القرآن الكريم التي تشير إلى تطهيرهم: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}.

كما تطرق إلى الشيخ محمد رفعت، رحمه الله، الذي يُعتبر من أعظم قراء القرآن في تاريخ مصر.

وقد أوضح أن الشيخ رفعت قد قدم الكثير من الأعمال الخالدة في مجال قراءة القرآن، وأن اسمه ما زال حيًا في أذهان المصريين، حيث تحمل المسابقة العالمية لتلاوة القرآن الكريم اسمه. وخلص إلى أن حب أهل البيت والنبي، صلى الله عليه وسلم، هو أمر فطري وثابت في قلوب المصريين.

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