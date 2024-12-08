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أستاذ علاقات دولية: الصراع السوري مرتبط بتبادل المصالح والمشروعات داخل المنطقة

08:03 م الأحد 08 ديسمبر 2024

الفصائل المسلحة السورية

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كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد عبد العظيم الشيمى، أستاذ العلاقات الدولية، أن الدولة المصرية حذرت منذ فترة من سيناريو اتساع الصراع فى المنطقة.

وقال محمد عبد العظيم الشيمى خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، إن هذا الصراع مرتبط بتبادل المصالح والمشروعات داخل المنطقة، كالمشروع الإيرانى الذى يواجه بمشروع آخر من جانب إسرائيل وفقا لما تم الإعلان عنه مؤخرا بإعادة هيكلة الشرق الأوسط.

وتابع الدكتور محمد عبد العظيم الشيمى، أستاذ العلاقات الدولية، أنه منذ السابع من أكتوبر العام الماضى ونحن نشهد اتساع نطاق الصراع والأزمات بشكل كبير.

وأشار الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمى، أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن الوصول لحلول سلمية والتهدئة فى المنطقة أصبح سيناريو بعيد المنال.

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