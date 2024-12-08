حدث في 8 ساعات| أقساط شقق الإسكان الاجتماعي.. وساويرس يعلق على سقوط بشار

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتدى الدوحة 2024، كما علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، على الأحداث الجارية في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد بشكل رسمي.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

قسط أقل من 1900 جنيه.. تفاصيل التقديم في شقق سكن لكل المصريين بالمحافظات

تستمر وزارة الإسكان في بيع كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5 في مكاتب البريد حتى يوم 31 ديسمبر الجاري، حيث تم بيع أكثر من 300 ألف كراسة شروط حتى الآن.

تقرر مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" وذلك حتى الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024، بدلًا من الموعد السابق في 24 ديسمبر، لتعويض فترة التوقف المؤقت.

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ما حكم صلاة المرأة بالحذاء؟.. عضو بـ"العالمي للفتوى" تجيب - (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن مسح المرأة على الحذاء أثناء الصلاة، يجوز في حالة توافر بعض الشروط.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال لقائها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "إذا كان الحذاء طاهراً، وكان الشخص الذي يرتديه متوضئاً من البداية، وكان نية المسح موجودة عند لبس الحذاء، فإن المسح عليه يكون جائزاً.

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رئيس الوزراء: ما يحدث في غزة عقابًا جماعيًا للفلسطينيين

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتدى الدوحة 2024.

وألقى رئيس مجلس الوزراء المصري، كلمة أكد فيها أن ما يحدث في قطاع غزة هو عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني.

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مجدي الجلاد يعلق على سقوط بشار الأسد: الديمقراطية الضمانة الأساسية لأمن الدول

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، على الأحداث الجارية في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد بشكل رسمي.

وقال "الجلاد"، عبر صفحته على فيسبوك: العراق.. ليبيا.. اليمن.. السودان.. والآن سوريا.. والبقية تأتي.. هل تتفق معي في أن القاسم المُشترك بين الدول التي سقطت هو الأنظمة الاستبدادية؟

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خطوات الإبلاغ عن سرقة العداد الكهربائي

أصبحت سرقة عدادات الكهرباء من الشقق السكنية ظاهرةً موجودةً ومنتشرةً في كثير من المناطق؛ الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات، أبرزها ما الخطوات المتبعة عند سرقة العداد؟ خشية تعرض المواطن لأي أضرار قانونية من جانب شركة الكهرباء.

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توقعات حالة الطقس.. الأرصاد: برودة وشبورة خلال الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات والأيام المقبلة، على مختلف الأنحاء.

قالت الأرصاد، إنه تسود من اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 حتى الجمعة 13 ديسمبر، أجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

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ساويرس يعلق على سقوط بشار الأسد: مبارك "مُحارب لا يهرب"

علّق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وسيطرة قوات المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق، اليوم الأحد.

وقال ساويرس عبر حسابه على منصة إكس: "يمهل ولا يهمل.. نرجو ونتمنى أن تكون أول ثورة لا تؤدي إلى فوضى وانقسام وظلم، وتصبح سوريا دولة ديمقراطية حرة تحترم حقوق الإنسان، وتحرص على حقوق الأقليات وتحسن معاملتهم".

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هل توقف توربينات سد النهضة تسبب في انقطاع التيار الكهربي بإثيوبيا؟

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن سبب انقطاع التيار الكهربي لفترات طويلة عن المدن الإثيوبية.

وقال "شراقي" في منشور له عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، إن السبب يعود إلى تهالك الشبكة وعدم قدرتها على نقل هذه الكميات الكافية.

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