محلل سياسي يوضح دور إسرائيل في سقوط نظام الأسد

كتبت- داليا الظنيني:

أكد بشير عبدالفتاح، المحلل السياسي، أن الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية قد لعبتا دورًا محوريًا في دعم أبو محمد الجولاني، مما ساعده على قيادة الفصائل العسكرية في مسعى للقضاء على نظام بشار الأسد.

وخلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أشار عبد الفتاح إلى أن المجتمع الدولي يتحرك وفقًا لتوجيهات إسرائيل، حيث زعم أن تل أبيب قد ادعت نقل الأسلحة إلى الجبهة اللبنانية وحركة حماس عبر إيران من خلال سوريا، ما ساهم في دفع المجتمع الدولي نحو إقرار التخلص من نظام الأسد.

وأضاف عبد الفتاح أن الفترة القادمة قد تشهد بداية حوار سوري يهدف إلى وضع إطار عمل لاستهداف إخراج القوات والفصائل الأجنبية من البلاد، وتحويل سوريا إلى دولة ديمقراطية مؤسسية.

كما لفت إلى أن القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا وإيران وإسرائيل تظل هي المتحكم الرئيسي في الوضع العسكري للنظام السوري ومستقبل المنطقة العربية.

وفي ختام حديثه، أوضح عبد الفتاح أن المعارضة المدنية السورية والتيارات الفكرية والسياسية ستسعى إلى سد الفراغ أمام الجماعات الإسلامية السياسية في سوريا، مما يشير إلى تطلعات نحو مستقبل أكثر استقرارًا وديمقراطية.

اقرأ أيضا

مجلس الشيوخ يوافق على قانون تقنين وضع اليد من حيث المبدأ

اكتشافات جديدة بمعبد تابوزيريس ماجنا.. وخلافات على تمثال يعتقد أنه لكليوباترا