تهكم وسخرية.. تحرك برلماني عاجل ضد محمد رمضان لتقليده الرئيس الراحل أنور السادات

كتب- عمرو صالح:

تقدم النائب كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، بشأن تهكم وسخرية الفنان محمد رمضان على الرئيس الراحل محمد أنور السادات من خلال تقليده في كليبه الأخير "برج الثور".

وقال "السادات"، في طلب الإحاطة: "أن ما قام به الفنان محمد رمضان يعتبر إهانة لرمز من رموز الوطن"، مشيرًا إلى ضرورة وجود عقوبات رادعة لمثل تلك الإهانات التي تستوجب الردع".

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرموز الوطنية، بمثابة مرآة تعكس هوية الأمة وتراثها وحضارتها، والمساس بها يعد مساس بتاريخ الأمة وإهانة لا يقبلها أي مصري تسير في عروقه دماء الوطنية والمحبة والإخلاص لهذا الوطن وللرئيس الراحل، مشددًا على ضرورة معاملة هذه الرموز معاملة الأثر والتاريخ، والحفاظ عليها وعلى اسمها من أية انتهاكات أو إهانات قد تتعرض لها.

وتابع قائلًا: "الرموز الوطنية رمزًا للقيم والمبادئ التي قامت عليها الأمة، وجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية، وحمايتها يعني الحفاظ على هذه الهوية ونقلها للأجيال القادمة"، مطالبًا بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع مثل تلك المواقف، ومنع أية محاولات للاستهانة أو التهكم باسم الفن للرموز الوطنية و التاريخية.