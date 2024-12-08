"سلامة الغذاء": 160 ألف طن صادرات غذائية.. والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة

كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ46 لعام 2024، عن الفترة من 30 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 10 مأموريات رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي نفذتها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 56 زيارة، وأصدرت الإدارة 1599 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 956 شركة مصدّرة.

كما بلغ عدد الرسائل الغذائية المُصدَّرة، طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة، 4200 رسالة، بما يقارب 160 ألف طن لصالح 1445 شركة مُصدّرة، شملت 586 صنفًا من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المُصدّرة هذا الأسبوع، بإجمالي 8 آلاف طن، تليها البصل بإجمالي 6 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 4 آلاف طن. وبلغ إجمالي أصناف الخضروات المُصدّرة 68 صنفًا بما يقارب 36 ألف طن.

وفيما يتعلق بالفواكه، تصدرت الموالح قائمة الفواكه المُصدّرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 16 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 5 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 4 آلاف طن. وبلغ إجمالي أصناف الفواكه المُصدّرة 35 صنفًا بما يقارب 35 ألف طن.

ومثلت السعودية، وأمريكا، والسودان، وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي، من إجمالي 170 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المُصدّرة منه، بإجمالي 985 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ834 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 430 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1480 رسالة، بما يقارب 290 ألف طن لصالح 695 شركة مستوردة، تنوعت بين 223 صنفًا من القمح، وفول الصويا، والعدس، والزيوت المتنوعة، واردة من 83 دولة، وكانت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أمريكا، وأوكرانيا، ولاتفيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه، بإجمالي 416 رسالة، يليه ميناء دمياط الذي احتل المركز الثاني بـ250 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 235 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة تسجيل 40 منتجًا و25 شركة، كما نفذت زيارتين رقابيتين، وفحصت 600 منتج جديد، وأصدرت 20 شهادة بيع حر.

10 زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 10 زيارات تفتيشية على مواقع تخزين القمح، وزيارتين تفتيشيتين على مواقع مضارب الأرز، كما تم تسجيل منشأتين لتداول الأرز في مختلف محافظات الجمهورية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 34 شكوى، عبر جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك)، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة. وقد تم غلق 25 شكوى، وجارٍ فحص 9 شكاوى.

كما نفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات تفتيشية على 530 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الإسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، مرسى مطروح، البحيرة، أسيوط، المنوفية، كفر الشيخ، سوهاج، الوادي الجديد، أسوان، المنيا، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، بورسعيد، شمال سيناء، الغردقة، أكتوبر، الشروق، والعاشر من رمضان. وتم اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال وجود ملاحظات تتعلق باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، تم تنفيذ 37 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية في عدد من محافظات الجمهورية، للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء.

كما تم تسجيل 915 منشأة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 407 معاينات، واستوفت 358 منشأة اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بالرقابة على المنشآت التخزينية، نفذت الإدارة 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، السويس، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، البحر الأحمر، بورسعيد، الغربية، دمياط، القاهرة، والجيزة.

كما تم تسجيل 7 مخازن جديدة، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 888 مخزنًا.

أما بالنسبة لمخازن التغذية المدرسية، فقد تمت معاينة مخزنين خلال الأسبوع الماضي في محافظتي الشرقية والغربية.

23 زيارة لإدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية

وفيما يتعلق بإدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية، تم تنفيذ 23 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات الجيزة، البحر الأحمر، وأسوان.

كما نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظتي القاهرة والغربية، واستوفت وحدتان من وحدات الطعام اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم إصدار شهادة مؤقتة لهما.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 466 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 11 زيارة تفتيشية على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 53 زيارة متابعة لتصنيع المغلفات الطبيعية الحيوانية في مصانع الأمعاء. وتم تسجيل مصنع أمعاء جديد، كما تم نشر الإصدار الأحدث للقائمة المعتمدة لمصانع المغلفات الطبيعية على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأصدرت الإدارة 30 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي، بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وفي إطار التوعية، شاركت الهيئة في الحوار التوعوي التفاعلي الذي عُقد بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، ضمن الجهود المبذولة لنشر المعرفة حول مقاومة مضادات الميكروبات، تحت شعار: "الجهود الوطنية للحد من انتشار مقاومة مضادات الميكروبات (ARM) في إطار نهج الصحة الواحدة".

كما نفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 14 مأمورية رقابية في محافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية، القاهرة، المنوفية، والدقهلية. وتم تحديث قائمة المصانع المستوفية لمتطلبات الهيئة لتصل إلى 11 مصنعًا.

وشاركت الهيئة في فعاليات مبادرة إطلاق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، في حدث جمع بين ممثلي القطاعين العام والخاص، بهدف التوافق مع الأهداف الاستراتيجية لمصر 2030 لحماية البيئة من المخلفات البلاستيكية القابلة للتدوير وتعظيم الاستفادة منها بشكل آمن.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 14 زيارة رقابية على مراكب وسفن الصيد، ومصانع وموردي الأسماك، وشركات التصدير، ووحدات التجهيز في مختلف محافظات الجمهورية.

حملات "سلامة الغذاء" التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد الرقابة وإحكامها على المنشآت الغذائية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين في مختلف المحافظات، قام فرع الهيئة بمحافظة الغربية بتنفيذ 22 حملة تفتيشية موسعة شملت 170 منشأة غذائية، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 أطنان من المخللات ونصف طن من العسل الأسود غير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهادف إلى رفع مستوى الوعي العام وتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية، حيث تم توجيه القائمين عليها بضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، إضافة إلى تطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة. كما تم تنفيذ 15 قرارًا صادراً عن النيابة العامة.

كما شاركت الهيئة في حملات مكبرة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات من المواد الغذائية التي يُشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بكمية تُقدّر بنصف طن. وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شملت الجهود تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، إضافة إلى الإشراف على توريد اللحوم والدواجن لمستشفيات محافظة الغربية.

وفي محافظة دمياط، نفذ فرع الهيئة 5 حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، ومديرية التموين، والطب البيطري، والصحة، والمحافظة، وذلك على 38 منشأة غذائية في نطاق مركز ومدينة كفر سعد. وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، حيث تمت عملية الإعدام بحضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

أما في محافظة الفيوم، فقد نفذ فرع الهيئة عددًا من الحملات التفتيشية شملت المرور على 20 منشأة غذائية، حيث تم توعية القائمين على تلك المنشآت بدور الهيئة واختصاصاتها، وتوجيههم للتسجيل لدى الهيئة لاستيفاء متطلبات سلامة الغذاء. وأسفرت هذه الحملات عن تسجيل مركزين لتعبئة النباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى إعدام كميات من اللحوم منتهية الصلاحية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 18 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 98 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (المنصورة، ميت غمر، محلة دمنه، بني عبيد، دكرنس)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة ومتغيرة الخواص الطبيعية، والتحفظ على 1 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ 4 حملات تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للتموين ومباحث التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمراكز (ساقلتة، المراغة، حي شرق، حي غرب)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 376 عبوة منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 200 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية.

كما قام الفرع بتنفيذ 7 حملات تفتيشية على عدد 27 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (طهطا، أخميم، البلينا، المراغة) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 4 حملات تفتيشية على 51 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 8 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 14 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بتنفيذ 6 حملات تفتيشية على 14 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، قويسنا، الشهداء، تلا، السادات)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



اقرأ أيضًا:

برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

قانون الضمان الاجتماعي| 7 حالات تستحق مساعدات نقدية استثنائية تعرف عليها



