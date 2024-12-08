رئيسا الأعلى للإعلام واتحاد الإذاعات والتليفزيونات الإسلامية يبحثان سبل التعاون

كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات والتليفزيونات الإسلامية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واتحاد الإذاعات والتليفزيونات، من خلال إقامة دورات تدريبية لإعلامي دول منظمة التعاون الإسلامي برعاية المجلس، وكذلك إقامة ورش عمل في مجالات الإعلام الجديد وتقنيات الإعلام وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي والأكواد الإعلامية.

وقدم د. عمرو الليثي التهنئة للمهندس خالد عبدالعزيز، بمناسبة توليه مهام منصبه.

من جانبه أشاد المهندس خالد عبدالعزيز، بدور مصر في اتحاد الإذاعات ودور الاتحاد على مستوى العالم العربي والإسلامي، مؤكدًا على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمد يده للتعاون مع كافة أجهزة الإعلام في الدول العربية والإسلامية لتحقيق التعاون المنشود والبناء في المجال الإعلامي.