"مصر الخير" توقع بروتوكولات تعاون لدعم التنمية فى شمال سيناء

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مؤسسة مصر الخير ومحافظة شمال سيناء لتنفيذ محطة تحلية ومع بعض منظمات المجتمع المدني لدعم الإتاحة التعليمية بمرحلة رياض الاطفال.

حيث وقعت مؤسسة مصر الخير ومحافظة شمال سيناء بروتوكول تعاون لإنشاء محطة تحلية مياه الشرب بطاقة انتاجية ٢٠٠ متر مكعب فى اليوم لخدمة أهالي قرية المغارة بمركز الحسنة بشمال سيناء بتمويل من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع ديوان عام محافظة شمال سيناء وشركة مياه الشرب.

كما وقعت مؤسسة مصر الخير برتوكولات تعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني لدعم الإتاحة التعليمية بمرحلة رياض الاطفال وتشمل البروتوكولات تطوير عدد من قاعات رياض الأطفال وفتح آفاق جديدة بفكرة مبتكرة للاتاحة التعليمة لمرحلة رياض الاطفال بالحضانات المنزلية والتى تعد مبادرة أولى على مستوى الجمهورية تلبى الاحتياجات لتلك المرحلة وتتوافق مع طبيعة المجتمعات بمحافظة شمال سيناء من خلال تأهيل مجموعة من الميسرات واستخدام المضايف العائلية والمنازل لتعليم الأطفال.

كما توفر هذه المبادرة كثير من الموازنات المالية من ناحية ومن ناحية أخرى تلبى احتياجات تلك المجتمعات وأيضا تفتح باب جديد وحلول مبتكرة لإتاحة فرص تعليمية للأطفال من سن يوم إلى اربع سنوات.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بتنفيذ مؤسسة مصر الخير عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة شمال سيناء ، مشيرة إلى دعم الوزارة والحكومة المصرية لكافة الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية على أرض المحافظات لدعم جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

من جانبه قدم اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء خالص شكره لمؤسسة مصر الخير على المبادرات والمشروعات التي نفذتها على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أنها تعمل بشكل متكامل من خلال تقديم العديد من الخدمات التعليمية والصحية، لخدمة أهالي محافظة شمال سيناء التي عانت كثيرا من عدم وجود تنمية شاملة بشكل مخطط ومدروس.