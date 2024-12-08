وزير العمل: توقيع برتوكول تعاون مع وزارة التعليم لدعم ملف التدريب المهني

كتب- حسن مرسي:

قال محمد جبران، وزير العمل، إن الدولة تواصل التصدي للشركات المخالفة العاملة في إلحاق العمالة بالخارج، كما أن الدولة تسعي للحفاظ على سمعة العامل المصري، لافتًا إلى أن الوزارة تحرص على تقديم خدماتها للعمالة بالمجان.

وأكد جبران، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تهتم بملف التدريب المهني لتأهل العمالة المصرية، كما أنها تسعي للحفاظ على العمالة المصرية من أي ضرر يمس سمعتها.

وأعلن وزير العمل، عن توقيع برتوكول تعاون مع وزارة التعليم لدعم ملف التدريب المهني، مشيرًا إلى أن هناك تعاون مهم مع مبادرة ابدأ في ملف التدريب المهني، مؤكدًا أن الوزارة تواصل توفير فرص العمل بالعديد من الدول بالخارج،



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