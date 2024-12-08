"تنظيم الإعلام": وضع آليات محددة لضبط أداء وعمل كافة عناصر الإعلام الرياضي



كتب- أحمد عبدالمنعم:

اتخذت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعها الأول اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالسلام النجار عضو المجلس ورئيس اللجنة، بعض التوصيات:

- أولًا: اتفق أعضاء اللجنة من الإعلاميين على عدم الظهور في أي وسيلة إعلامية حرصًا على الشفافية والمصداقية.

- ثانيًا: تكليف أيمن بدرة عضو اللجنة ليكون المتحدث الرسمي باسم اللجنة.

- ثالثًا: ناقشت اللجنة إصدار مجموعة من الأكواد المنظمة لقطاع الإعلام الرياضي المصري.

- رابعًا: بحثت اللجنة محتوى بعض البرامج والمنصات الرياضية وما يشوب بعضها من أمور تدعو إلى التعصب والفتنة بين الجماهير وما تحويه من إثارة للجدل السلبي في حالات التحكيم بما يسئ إليهم باعتبارهم قضاة الملاعب.

واستعرضت اللجنة الوضع الراهن لأداء الإعلام الرياضى، والتكليفات الموكلة إليها بضرورة العمل على ضبط الأداء الإعلامى الرياضى بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية، اتساقًا مع القوانين واللوائح السارية، وبما يحقق أهداف الدولة المصرية من الارتقاء بالعمل الإعلامى في مجال الرياضة ليكون عنصر ترابط ومودة بين فئات الشعب والتصدى لكل محاولات بث الكراهية والتحريض على العنف.

وأكدت اللجنة أن هناك آليات محددة سيتم وضعها لضبط أداء وعمل كافة عناصر الإعلام الرياضي، من كافة الجوانب وسيتم تطبيقها بعد اعتمادها من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي ترفع له اللجنة كافة توصياتها.

وتبقى اللجنة في حالة انعقاد مستمر ومتابعة حثيثة لكافة وسائل الإعلام الرياضي وذلك لأداء مهامها بشكل متواصل وفعّال.

حضور الاجتماع الأعضاء محمد إبراهيم مصطفى محمد المشرف على البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، المهندس شريف إبراهيم أمين خبير إدارة رياضية، إبراهيم الدسوقى ربيع عبد الجـــواد عضو من ذوى الخبرة الصحفية، أيمن محمد أحمــــــد خليــــــــل بـــــدرة الكاتب الصحفي، أحمد أيمن محمد صدقي أبو عايد الكاتب الصحفى ومدير تحرير جريدة الأهرام.

وحضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس الدكتور/ محمد أحمد علي فضل الله الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، وقد حضر جانبًا من الاجتماع المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.