وضع حجر أساس إنشاء أرض معارض دائمة وسوق مركزي بالعريش

كتب- محمد نصار:

وضعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع إنشاء أرض معارض دائمة وسوق مركزي بمدينة العريش، بحضور اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

إنشاء أرض معارض دائمة وسوق مركزي بمدينة العريش

يتضمن مشروع أرض المعارض الدائمة إقامة مبنى مكون من دورين، حيث يشمل: الدور الأرضي 12 باكية بمساحة 38 م² لكل منها، و6 باكيات بمساحة 25 م²، بالإضافة إلى 6 مكاتب إدارية، أما عن الدور الأول: يضم 14 باكية بمساحة 25 م² تقريبًا، وكافتيريا لخدمة الزوار.

أما مشروع السوق المركزي، فيُقام على مساحة 5750 م²، ويشمل: 34 محلًا موزعين على دورين بمساحة 26 م² لكل دور، و2 كافتيريا دورين بمساحة 60 م2 لكل دور، ومطعم دورين بمساحة 90 م2 لكل دور، و27 محلًا دور أرضي لكل بمساحة 26م.

ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث تم تخصيص اعتماد مبدئي بقيمة 12 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء لتنفيذ المرحلة الأولى.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال إقامة مشروعات تنموية وخدمية تخدم أهالي العريش والمحافظات المجاورة، مشيدة بدور هذه المشروعات في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في شمال سيناء.

ومن جانبه، أوضح اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن المشروع يمثل إضافة كبيرة للبنية الاقتصادية بالمحافظة، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتنمية سيناء وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

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