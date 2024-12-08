رئيس الوزراء: ما يحدث في غزة عقابًا جماعيًا للفلسطينيين

كتب- محمد نصار:

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتدى الدوحة 2024.

وألقى رئيس مجلس الوزراء المصري، كلمة أكد فيها أن ما يحدث في قطاع غزة هو عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر تواجه الكثير من التحديات ورغم ذلك تعمل على خلق وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة المصرية تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

اقرأ أيضًا:

توقعات حالة الطقس.. الأرصاد: برودة وشبورة خلال الأيام المقبلة

ساويرس يعلق على سقوط بشار الأسد: مبارك "مُحارب لا يهرب"

مصطفى بكري يُعلق على سقوط بشار الأسد: 10 احتمالات بينها "حروب أهلية"

خطوات الإبلاغ عن سرقة العداد الكهربائي

لقاح الأنفلونزا للأطفال.. ما الموعد المناسب للتطعيم والموانع؟

رئيس الوزراء من الدوحة: العلاقات الثنائية المصرية القطرية تشهد أفضل حالاتها