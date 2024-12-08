السيسي يصل العاصمة النرويجية أوسلو في ثاني محطات جولته الأوروبية

كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبد الفتاج السيسي، قبل قليل، إلى إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" في ثاني محطات جولته الأوروبية.

جاء ذلك بعد أن غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مملكة الدنمارك في ختام زيارته التي قام بها.

وكان في توديع الرئيس السيسي، بمقر إقامته قبل المغادرة، الملك فريدريك العاشر، ملك الدنمارك، والملكة ماري.

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