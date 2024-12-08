رئيس "زراعة الشيوخ" يطالب بتبسيط إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يهدف إلى إعادة فتح باب تقنين أوضاع واضعي اليد لتحقيق الاستقرار.

وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أشار "الجبلي"، إلى أن مد العمل بالقانون يشير إلى وجود تحديات واجهت تطبيقه سابقًا، وهو ما يتطلب مراجعة الشروط والإجراءات لتحقيق الغايات المنشودة من القوانين المعتمدة.

تعظيم موارد الدولة

أوضح رئيس اللجنة، أن تعظيم الموارد يعني تحقيق الاستفادة المثلى منها لصالح الجميع، وليس مجرد فرض شروط تثقل كاهل المواطنين.

ودعا "الجبلي"، إلى مراعاة الحالات المادية لبعض الفئات، مثل المستفيدين من أراضي الأوقاف في مركز أجا بالدقهلية، حيث يتم فرض حد أدنى لسعر المتر يصل إلى 3000 جنيه، رغم أن هذه الأراضي بُنيت عليها منازل منذ عشرات السنين.

وشدد على ضرورة النظر إلى هذه الحالات باعتبارها ليست تعديًا، بل استقرارًا للأسر على مدى سنوات طويلة.

تعديل اللوائح التنفيذية

أشار "الجبلي"، إلى أن اللوائح التنفيذية لبعض القوانين تحتوي على نصوص معقدة تختلف عن روح القانون، مما يعيق التطبيق ويؤدي إلى الحاجة لتعديلات متكررة.

وطالب بتبسيط نصوص اللوائح التنفيذية لضمان تحقيق الهدف الأساسي من القوانين دون الحاجة لتغييرات متكررة.

وأكد ضرورة أن يركز القانون على تقديم حلول وتسهيلات فعالة لتقنين الأوضاع، بما يضمن استقرار المواطنين ويحقق التوازن بين حقوق الأفراد والدولة.

وفي ختام كلمته، شدد "الجبلي"، على أهمية استغلال القانون الحالي لتقديم تسهيلات حقيقية تُسهم في حل المشكلات وتحقيق الاستقرار للمواطنين والمجتمع.

اقرأ أيضًا:

توقعات حالة الطقس.. الأرصاد: برودة وشبورة خلال الأيام المقبلة

ساويرس يعلق على سقوط بشار الأسد: مبارك "مُحارب لا يهرب"

مصطفى بكري يُعلق على سقوط بشار الأسد: 10 احتمالات بينها "حروب أهلية"

خطوات الإبلاغ عن سرقة العداد الكهربائي

لقاح الأنفلونزا للأطفال.. ما الموعد المناسب للتطعيم والموانع؟

رئيس الوزراء من الدوحة: العلاقات الثنائية المصرية القطرية تشهد أفضل حالاتها